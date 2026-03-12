MIC promueve la innovación

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Impulsar la innovación, la productividad y a las micro pequeñas y medianas empresas están entre las prioridades del Ministerio de Industria y Comercio, afirmó su titular Eduardo Sanz Lovatón.

Destacó que una meta es crear 350,000 Mipymes al 2028, de las cuales ya se han creado 54,000, como parte de un plan de fortalecer la inclusión productiva y el crecimiento económico.

Para esto, dijo, se ha creado una ventanilla única de formalización con la cual se redujo en 80% los tiempos de registro, permitiendo que una empresa pueda formalizarse en menos de 48 horas.

En materia de innovación, el MIC, en alianza con otras entidades, lanzó la estrategia orientada a posicionar a la República Dominicana como un centro regional de servicios digitales de alto valor agregado, en áreas de desarrollo de software, inteligencia artificial, servicios en la nube, semiconductores y soluciones tecnológicas avanzadas.

Sanz Lovatón precisó que la República Dominicana tiene que innovar para perseguir eficiencia en nuestra cadena de producción. “Soy del criterio, si no estás innovando, pues entonces estás cayendo en irrelevancia”, dijo.

Hecho en RD

Resaltó también la consolidación del “Sello hecho en RD”, con más de 1.400 productos autorizados y más de 190 industrias comprometidas. Más de 550 productos están presentes en el mercado nacional con este distintivo y el 40% de las industrias son mipymes.

Puso de ejemplo el caso de la producción de tomates en Azua que se ha diversificado hacia una serie de productos que buscarán insertar en mercados.

“Son empresas o marcas o cadenas productivas registradas, que son primero un orgullo para el país, porque hablan de nuestra propuesta de cadena de producción, pero además constituye un tejido empresarial. Todo esto constituye un círculo de impulso a la productividad y a la competitividad nacional”.

El funcionario también abordó la importancia de la industria naranja o creativa, con un sector de videojuego que compite con grandes países.

Comercio ilícito

El ministro aseguró que Gobierno ha enfrentado el comercio ilícito con determinación, contrario a épocas anteriores que las denuncias no fueron atendidas de forma responsable de un problema que genera competencia desleal y pérdidas al Estado por recaudaciones.

Indicó que se ha trabajado de manera coordinada mediante operativos de fiscalización de parte de varias entidades.

Precisó que las acciones no abarcan a un solo sector, al destacar que más de 170 millones de unidades de mercancía ilícitas han sido incautadas e incineradas.

Indicó que se reforzarán las acciones contra la competencia desleal.

Líneas blancas

En cuanto a la denuncia de competencia desleal con las llamadas “líneas blancas” que producen algunos supermercados y que ha llevado la queja de industriales, el ministro informó que se ha conformado una comisión para investigar el tema y ofrecer solución.