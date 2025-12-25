En Nochebuena 2025, las motocicletas vuelven a liderar el número de accidentes de tránsito

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El boletín número 2 del operativo navideño "Conciencia por la vida", en su primera fase este 2025, volvió a destapar una realidad de República Dominicana.

Según detalla el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) este jueves 25 de diciembre, día de Navidad, en las últimas 24 horas se registraron 63 accidentes de tránsito, de los cuales 48 involucraron motocicletas.

Esos siniestros ocurrieron en autopistas, avenidas y calles de diferentes puntos del país. El boletín precisa, además, que de esos accidentes, 12 corresponden a vehículos livianos y tres fueron por atropellamientos..

El resultado: seis personas fallecidas. El COE puntualizó que los que perecieron uno fue dentro del dispositivo de seguridad de las autoridades y los otros cinco fuera del mismo.

El despacho del COE dice, además, que la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizó casi 8,300 fiscalizaciones por distintas presuntas faltas a la ley 63-17, dentro de las que se destacan 2,197 infracciones a motociclistas por transitar sin casco protector.

Las motocicletas lideran el número de accidentes de tránsito cada año en RD. (Archivo/ Fuente externa).

Estas cifras coinciden con la cantidad de motocicletas que también lideraron el número de accidentes de tránsito en años pasados, una situación que preocupa a diferentes sectores de la sociedad dominicana.

El las celebraciones de Año Nuevo 2024-2025, esos siniestros en los que figuraron motocicletas fue el 76 %.