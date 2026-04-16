RD requiere carreteras de cuatro carriles por crecimiento vehicular, carga y turismo

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, manifestó que ante el crecimiento del parque vehicular y con ello el transporte de carga y turístico las vías deben ser rediseñadas para que sean de cuatro carriles.

Destacó de forma particular las vías de la región Sur que en esta pasada Semana Santa presentaron un congestionamiento excepcional por la cantidad de personas que se desplazaron. “El tráfico que hubo para el Sur en esta Semana Santa no se había previsto, fue una cosa que no había sucedido en los últimos años”, expresó Estrella, tras indicar que para esta región hubo más desplazamientos que hacia el Este y el Norte.

Destacó que a nivel nacional se desplazaron siete millones de personas mientras que en 2025 fueron cinco millones.

Declaró que dado el crecimiento en los desplazamiento se tiene previsto ampliar a cuatro carriles a partir de la Circunvalación de Baní hasta el puente Los Pilones. Igual en otras regiones.

Otra vía que puso de ejemplo es la Juan Pablo II que conecta el Nordeste, la cual es de dos carriles, pero en ella confluye un tráfico de carga y de turismo que ya resulta estrecha, por lo que se ha planificado su ampliación desde la avenida Ecológica hasta la Circunvalación Norte de Santo Domingo que son 10 kilómetros. “Eso es parte del desarrollo y crecimiento económico”, afirmó Estrella, tras citar la cantidad de vehículos que se venden cada año.

El ministro de Obras Públicas habló de este tema durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde participó junto a los viceministros Robinson Durán Rodríguez, de Supervisión y Fiscalización; Fernando Taveras Rodríguez, de Mantenimiento Vial; Elías Santana Germán, de Infraestructura Vial; Oliver Nazario Brugal, de Coordinación Regional y Addis Burgos, directora de Comunicaciones.

Obras

Estrella detalló que Obras Públicas tiene un presupuesto de RD$40,000 millones en 2026 para la ejecución de cientos de obras. También existen recursos adicionales por el Fideicomido RD-Vial de los peajes.

Citó entre las principales, en el Gran Santo Domingo la Plaza de la Bandera, ampliación de la avenida Luperón y la República de Colombia, marginales de Las Américas, Circunvalación de Los Alcarrizos, el paso a desnivel de la carretera La Victoria con Charles de Gaulle.

También la repavimentación de las carreteras El Coral, Mella, la intervención del kilómetro 9 de la Autopista Duarte. Agregó que licitarán la ampliación a cuatro carriles de la carretera Sánchez de Haina hasta Circunvalación de Santo Domingo, un tramo de cuatro kilómetros que presenta fuerte congestión.

Estrella también resaltó el asfaltado en el Gran Santo Domingo, cuyo rendimiento se ha visto mermado por las lluvias, ya que todas las plantas de asfalto están en San Cristóbal y si llueve en alguna de las dos localidades no se puede trabajar porque es un producto caliente.

En el interior del país, citó en La Altagracia la construcción de la Circunvalación de la Otra Banda, la carretera Cruce El Isleño-Macao, varias vías de Punta Cana y Bávaro.

Igualmente un circuito de 103 kilómetros que abarca dese Hato Mayor-El Puerto-Bayaguana-Monte Plata-Cevicos y que permitirán comunicación desde Hato Mayor y El Seibo a Sánchez Ramírez o Duarte sin tener que pasar por Santo Domingo. “Será una vía alterna tanto para el este como para el nordeste que será de gran ayuda”, afirmó.

Otras obras en ejecución son Hato Mayor-El Puerto, 49 kilómetros de carreteras secundaria en el Bajo Yuna; la Circunvalación de San Francisco de Macorís.

En la región Sur Estrella mencionó las recientemente inauguradas circunvalaciones de Baní y Azua, las carreteras de El Cercado y Hondo Valle mientras que se trabaja en otras de Elías Piña y la que une a Barahona-Enriquillo-Oviedo-Pedernales- Cabo Rojo. Igual trabajan varias carreteras secundarias en Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi y el cruce Autopista Duarte-Jarabacoa.

Puentes

Además, Estrella resaltó que reparan 40 puentes y próximamente se licitarán 53, de los cuales 27 serían nuevos y 26 reparados.

Entre los intervenidos están el puente de Francisco del Rosario Sánchez y de La Barquita, en Santo Domingo.

“La realidad es que aquí había un retraso de mantenimiento de puentes de más de 15 años”, afirmó Estrella. Indicó que se planifica la reparación integral del Duarte en Santo Domingo y Hermanos Patiño, en Santiago.

Asfaltado

Además de Santo Domingo, Estrella señaló el plan ordenado por el presidente Luis Abinader para asfaltar los 100 distritos municipales más pequeños del país, de los cuales van 12, y algunos que nunca había tenido calles asfaltadas como las provincias Azua o Elías Piña.