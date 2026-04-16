Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Almuerzo Corripio

Públicas

Resalta diferencias en sus gestiones

Anteriormente había más flexibilidad para contratar una obra pero ahora existen muchos controles que hacen más lentos los procesos

José Alfredo Corripio Alonzo junto al invitado del almuerzo semanal del Grupo Corripio Eduardo Estrella.

José Alfredo Corripio Alonzo junto al invitado del almuerzo semanal del Grupo Corripio Eduardo Estrella.

Odalis Mejía
Publicado por
Odalis Mejía

Creado:

Actualizado:

Eduardo Estrella dirigió Obras Públicas entre 1991 y 1994 y cuando se le pregunta sobre las diferencias entre esa primera gestión con la de ahora, resalta las complejidades que conllevan las contrataciones en el Estado.

“Antes le decía a un contratista: arranca y te saco el pago o le quitaba la obra cuando no cumplía”, expresó, al indicar que ahora los mecanismos de control y la burocracia retrasan los pagos.

Estrella cree que debe haber controles y eficiencia, pero no en exceso porque a veces generan estancamiento o lentitud. Otro cambio que incide, dijo, son las informaciones que se propagan en las redes sociales y que en ocasiones son distorsionadas.

Estrella reconoció que tanto Joaquín Balaguer como Luis Abinader han sido grandes constructores, pero destacó que con este último se ha priorizado terminar obras sin importar que gobierno las haya comenzado como parte de la continuidad del Estado

En cuanto a cuáles ejecuciones le genera mayor satisfacción declaró que aunque las grandes obras generan gran impacto las pequeñas también porque cada comunidad tiene sus prioridades, por lo que como servidor público su mayor satisfacción es resolver problemas de la gente y las comunidades.

Sobre el autor
Odalis Mejía

Odalis Mejía

Periodista con más de 20 años de experiencia en prensa escrita. Docente de Educación primaria.
tracking