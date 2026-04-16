Resalta diferencias en sus gestiones

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Eduardo Estrella dirigió Obras Públicas entre 1991 y 1994 y cuando se le pregunta sobre las diferencias entre esa primera gestión con la de ahora, resalta las complejidades que conllevan las contrataciones en el Estado.

“Antes le decía a un contratista: arranca y te saco el pago o le quitaba la obra cuando no cumplía”, expresó, al indicar que ahora los mecanismos de control y la burocracia retrasan los pagos.

Estrella cree que debe haber controles y eficiencia, pero no en exceso porque a veces generan estancamiento o lentitud. Otro cambio que incide, dijo, son las informaciones que se propagan en las redes sociales y que en ocasiones son distorsionadas.

Estrella reconoció que tanto Joaquín Balaguer como Luis Abinader han sido grandes constructores, pero destacó que con este último se ha priorizado terminar obras sin importar que gobierno las haya comenzado como parte de la continuidad del Estado

En cuanto a cuáles ejecuciones le genera mayor satisfacción declaró que aunque las grandes obras generan gran impacto las pequeñas también porque cada comunidad tiene sus prioridades, por lo que como servidor público su mayor satisfacción es resolver problemas de la gente y las comunidades.