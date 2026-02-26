Un trauma puede costar de 200 mil a más de un millón

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Entre 200 mil pesos hasta más de un millón puede costar la atención de un paciente de trauma en un hospital público, relevó Julio Landrón, director Ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Agregó que a nivel global 1.8% de PIB se invierten en promedio en accidentes de tránsito cada año.

“Un paciente de trauma que solamente tenga una fractura de huesos largos sin lesiones de craneoencefálico o vertebromedular sale alrededor de 200 a 250 mil pesos hasta ser dado de alta. Si el paciente va a intensivo se está hablando de millón, millón y medio depende el tiempo que dure y si tiene componentes en el cráneo o las vertebras ese monto aumenta", explicó el doctor Landrón, quien además fue director del hospital traumatológico Ney Arias Lora.

Destacó que de ahí la importancia de la Red Nacional de Trauma que ha logrado bajar los las muertes por accidentes de tránsito en un 30% al comparar mes de diciembre del 2024 con el 2025.

Resaltó que la construcción de hospitales de traumas en diferentes provincias o regiones, así como el equipamiento adecuado en los previamente existentes, ha permitido atención oportuna.

Landrón reconoció que la prevención y la educación son esenciales para reducir las fatalidades viales, pero hay que buscar una solución en atención a los primeros minutos del accidente y la llegada al centro. Recordó que en promedio ocho personas mueren al día en el país por esa causa.

Landrón valoró que el presidente Luis Abinader ordenara la inclusión de 2.5 millones de personas en el régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa) que en todos los centros de la red pública tiene cobertura al cien por ciento de los accidentes, por lo que los pacientes no tienen que pagar nada mientras que tenían que endeudarse. “Hoy día con la cobertura del cien por ciento en el seguro subsidiado esta población vulnerable va a los centros de salud y recibe la atención igual o mejor que cualquiera de los pacientes del contributivo”.