Para la Unión Europea, la RD se ha convertido en el centro de gravedad en el Caribe

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

La gran mayoría de los intercambios comerciales de la Unión Europea (UE) con la región pasan por la República Dominicana, lo que ha convertido a esta nación en el centro de “gravedad” del Caribe.

Además la UE se mantiene como el principal inversionista del país al alcanzar US$1,805 millones en 2025 y el segundo socio comercial de bienes y servicios, registrando un intercambio total de US$9,234 millones.

Al ponderar estos aspectos, el embajador de la UE, Raúl Fuentes Milani, destacó como elementos favorables el crecimiento económico sostenido durante décadas y la estabilidad política que han logrado consolidar la posición dominicana frente a otras naciones.

“La República Dominicana es el centro de gravedad del Caribe, es una realidad, cuatro quintos de los intercambios de la UE pasan por aquí, por consiguiente valoramos esa realidad”, expresó Fuentes durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde estuvo acompañado de Stefaan Pauwels, jefe Político y de Prensa, Damián Kaminski, de Comercio y Melvin Asin, de Cooperación.

Sectores

Los principales sectores con inversión europea son turismo, energía renovable, telecomunicaciones, zonas francas y transporte. Mientras que el intercambio comercial se da mayormente en exportaciones e importaciones de máquinas y aparatos, dispositivos médicos, piedras y metales, cacao, frutos, servicios de transporte, turísticos y otros.

Fuentes destacó de manera particular la inversión en los Sistemas Integrado de Trasporte de Santo Domingo y Santiago, en agua y saneamiento en en San Cristóbal y en la reparación de viviendas vulnerables de la zona colonial para aumentar la oferta turística.

También la asistencia técnica para lograr préstamos en términos más favorables, destinados a proyectos medioambientales.

Mientras que Kaminski se refirió al crecimiento de las exportaciones dominicanas a la UE que alcanzaron US$1,100 millones, dominadas por aparatos médicos en primer lugar, luego productos orgánicos. Afirmó que esta crifra es mayor si se toma en cuenta que hay productos que llegan llegan a Miami y luego se reexportan al país y no siempre se clasifican como comercio europeo.

Destacó que entre las áreas con mayor potencial de crecimiento están telecomunicaciones, turismo, transporte, energía renovable, la industria tecnológica, tras apuntar que para esto se requieren mejores condiciones en materia energética.

Al referir las inversiones señaló que han ido aumentado cada año pues en el 2024 fueron US$1,500 millones y al 2025 alcanzaron US$1,800. “Es un atendencia que muestra que las empresas europeas tienen confianza en el país y socios con los cuales pueden desarrollar sus negocios”.

Visado Europeo

Un tema tratado en el encuentro fue sobre a los factores que se mantienen para que los dominicanos no sean exentos del visado europeo. Al respecto Fuentes citó que hubo un momento histórico de liberación de ese requisito en el que República Dominicana no participó.

“Y ahora tiene que ir sola y así les es mucho más difícil”, señaló al abundar que actualmente no hay gracia debido a que en la UE ha habido un incremento de migración ilegal que ha causado alarma social. Además ahora hay movimientos de derechas contra la inmigración lo que limita la posibilidad de un visado.

La segunda razón que enumeró Fuentes es el alto porcentaje de documentos falsos que ha llevado a una tasa de rechazo de hasta 40% en la solicitudes de visados.

En este punto Pauwels destacó la cooperación de Superintendencia de Bancos que ya coloca un código QR en los estados bancarios que permiten verificar su autenticidad de documentos. “Tenemos excelente cooperación con las autoriades para atender los casos de falsificación", dijo.

Mientras que el embajador precisó que con el pasaporte biométrico se han ido resolviendo los problemas de falsedad.

Pauwels también mencionó que en ocasiones los solicitantes de visados lo hacen a través de varios consulados cuando deben hacerlo a través del país donde van a tener mayor estadía, pues los requisitos son los mismos entre las naciones europeas.

Raúl Fuentes Milani, embajador de la Unión Europea. JOSE DE LEON.

“La tasa de rechazo es muy alta... tiene que bajar para que empiecen a ponerse en marcha todos los mecanismos de reflexión y después de todo eso tendrá que dar la oportunidad política que esperamos ocurra pronto”, manifestó Fuentes en el almuerzo.