Zonas afectadas en evaluación

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El Ministerio de Obras Públicas aún no ha cuantificado los daños de las lluvias recientes, ya que continúa con las evaluaciones de las infraestructuras que resultaron afectadas. A la par se realizan intervenciones para garantizar que las comunidades vuelvan a la normalidad.

Las evaluaciones se realizan mayormente en las demarcaciones declaradas en emergencia por las lluvias caídas como son Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago y el Gran Santo Domingo.

Sin embargo, ante el pronóstico de que las lluvias podrían continuar esta semana, el ministro de Obras Públicas espera que esto no agrave la situación y se produzcan nuevas inundaciones debido a la saturación de los suelos.

“Tenemos los dedos cruzados porque también están muy saturados los suelos, y aunque no llueva tanto como llovió si nos puede hacer mucho daño, esperamos que esas aguas no sean en los mismos lugares”, expresó Eduardo Estrella.

Afirmó que el personal de Obras Públicas ha intervenido casos de emergencia como el puente en o Sabaneta de Yásica, en Puerto Plata, cuyo aproche se afectó pero no fue cerrado por la rápida intervención.