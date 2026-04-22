Provincia
El ambicioso proyecto que busca potencializar a Peravia
Fue iniciativa de la Oficina Senatorial de Peravia, a cargo para la presente gestión legislativa, del profesor Julito Fulcar Encarnación.
El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Peravia 2025-2055 es un instrumento de planificación territorial a 30 años que define la visión, prioridades y proyectos para transformar la provincia en un modelo de desarrollo sostenible, integrando crecimiento económico, inclusión social, innovación y protección ambiental.
Fue iniciativa de la Oficina Senatorial de Peravia, a cargo para la presente gestión legislativa, del profesor Julito Fulcar Encarnación.
Se concibe como una hoja de ruta de Estado y sociedad, más allá de períodos gubernamentales, con vocación de continuidad institucional.
2. Cómo se consensuó (proceso participativo)
El plan es uno de los ejercicios de planificación más amplios realizados a nivel provincial en República Dominicana.
-Duración del proceso: aproximadamente 17 meses
-Participación:
Más de 7,000 personas
o Más de 500 actores sociales
о 27 mesas de trabajo
Sectores involucrados
-Alcaldías y juntas distritales
-Cámara de Comercio y sector empresarial
-Iglesias (católica y evangélicas)
-Partidos políticos
-Universidades y sector educativo
-Productores agropecuarios y comerciantes
-Transportistas, profesionales y organizaciones comunitarias
-Juventud, mujeres y líderes sociales
-Diáspora dominicana (EE. UU. y Santo Domingo)
Metodología
•Talleres participativos
• Mesas sectoriales
•Consultas comunitarias
•Diálogos territoriales en todos los municipios y distritos
Este proceso fue coordinado por un Comité Gestor, con respaldo de la Oficina Senatorial y entidades públicas y privadas.
3. Ejes estratégicos
El plan se organiza en grandes áreas de desarrollo:
1. Gobernabilidad y gobernanza
2. Bienestar e inclusión social
3. Economía productiva y empleo
4. Ordenamiento territorial y uso de suelo
5. Gestión ambiental y sostenibilidad
4. Proyectos contemplados
5. Objetivos
• Convertir a Peravia en referente nacional de desarrollo sostenible
• Generar empleos y dinamizar la economía local
• Reducir desigualdades sociales
• Ordenar el crecimiento urbano y territorial
• Proteger los recursos naturales
• Elevar la calidad de vida de la población
6. Liderazgo y estructura institucional
Principales impulsores
• Senador Julito Fulcar (promotor principal)
• Cámara de Comercio y Producción de Peravia
• Gobierno dominicano (apoyo institucional)