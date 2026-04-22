El ambicioso proyecto que busca potencializar a Peravia

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El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Peravia 2025-2055 es un instrumento de planificación territorial a 30 años que define la visión, prioridades y proyectos para transformar la provincia en un modelo de desarrollo sostenible, integrando crecimiento económico, inclusión social, innovación y protección ambiental.

Fue iniciativa de la Oficina Senatorial de Peravia, a cargo para la presente gestión legislativa, del profesor Julito Fulcar Encarnación.

Se concibe como una hoja de ruta de Estado y sociedad, más allá de períodos gubernamentales, con vocación de continuidad institucional.

2. Cómo se consensuó (proceso participativo)



Ángela Yadira Báez, gobernadora provincia Peravia

El plan es uno de los ejercicios de planificación más amplios realizados a nivel provincial en República Dominicana.

-Duración del proceso: aproximadamente 17 meses

-Participación:

Más de 7,000 personas

o Más de 500 actores sociales

о 27 mesas de trabajo

Sectores involucrados

-Alcaldías y juntas distritales

-Cámara de Comercio y sector empresarial

-Iglesias (católica y evangélicas)

-Partidos políticos

-Universidades y sector educativo

-Productores agropecuarios y comerciantes

-Transportistas, profesionales y organizaciones comunitarias

-Juventud, mujeres y líderes sociales

-Diáspora dominicana (EE. UU. y Santo Domingo)

Metodología

•Talleres participativos

• Mesas sectoriales

•Consultas comunitarias

•Diálogos territoriales en todos los municipios y distritos

Este proceso fue coordinado por un Comité Gestor, con respaldo de la Oficina Senatorial y entidades públicas y privadas.

3. Ejes estratégicos

Flady Cordero y Mons. Faustino Burgos

El plan se organiza en grandes áreas de desarrollo:

1. Gobernabilidad y gobernanza

2. Bienestar e inclusión social

3. Economía productiva y empleo

4. Ordenamiento territorial y uso de suelo

5. Gestión ambiental y sostenibilidad

4. Proyectos contemplados



5. Objetivos

• Convertir a Peravia en referente nacional de desarrollo sostenible

• Generar empleos y dinamizar la economía local

• Reducir desigualdades sociales

• Ordenar el crecimiento urbano y territorial

• Proteger los recursos naturales

• Elevar la calidad de vida de la población

6. Liderazgo y estructura institucional

Principales impulsores

• Senador Julito Fulcar (promotor principal)

• Cámara de Comercio y Producción de Peravia

• Gobierno dominicano (apoyo institucional)