Ambientalista Martínez denuncia irrespeto a 60 metros franja costa

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El ingeniero ambiental Eleuterio Martínez afirmó que el problema de algunas infraestructuras turísticas del país se debe a que no respertan el espacio de los 60 metros de la franja marina y costera, límites fueron establecidos por la Ley 305-68, de protección de la Zona Costera y Marina.

Denunció que en RD no se cumple la norma que establece que para construir edificaciones en la franja marina de los 60 metros se requiere de la autorización del Poder Ejecutivo. “Eso no se cumple”. Se quejó de que la Ley 305-68 es un instrumento al que “nadie le hace caso”.

El expresidente de la Academia Dominicana de Ciencias señaló que en algunas zonas, no deben ser 50 metros, debe ser mayor, como en áreas de arena y en zonas emeergentes, ya que el oleaje del mar es que crea el borde de playas. “Eso hay que respetarlo”.

El especialista en ecología tropical alertó la preocupación primaria con la infraestructura turística es que las autoridades no respetan donde existen planes de ordenamiento territorial turístico.

“Un ejemplo nada más es Cabarete (municipio Sosúa, Puerto Plata), que es una duna, en primer lugar y todas las infraestructuras se hacen sobre arena, ese es un peligro doble”.

Primero, porq ue es un ecosistema sumamente frágil y, en segundo lugar, es que al construirse sobre un gran muero de arena, es imposible controlar los niveles de contaminación”, sostuvo el ingeniero agro-forestal.

Consideró que si hubiese algún sistema para disponer de los residuos de las aguas servidas en estos ecosistemas, el problema no fuera mayor.

Empero, indicó que para tener un turismo de calidad, lo primero que debe aprender a manejar son las aguas servidas.

Manifestó que el problema no es solo de Cabarete, sino que, es la misma situación de la costa oriental. Le da pena ver las zonas limítrofes y de alrededor de Bávaro y Punta Cana.

Aclaró que la zona Cap Cana está bien manejada, pero la zona de Bávaro, Cortecito y Punta Gorda, tienen serios problemas.

Problema en Boca Chica y caso Bahía de las Águilas

Martínez, ingeniero agro-forestal y especialista en planificación ambiental advirtió del problema en la zona de Boca Chica hasta San Pedro de Macorís. en las que se tiene que analizar con detenimiento.

“Lo que no quisiéramos es que lo mismo pase en Había de Las Águilas, que se ha respetado y es un logro. Afortunadamente, la zona de desarrollo es Cabo Rojo, donde hay un plan de manejo bien concebido, de ordenamiento territorial. La Academia de Ciencias que hizo los primeros aportes”, consideró el ecologista y bioeticista.

Preguntado por el manejo de las aguas residuales en Cabo Rojo, precisó que la infraestructura hotelera ahora es que se inicia.

En este punto, puso de relieve el gran problema de desarrollo del municipio de Pedernales, en la provincia del mismo nombre, es que no dispone de infraestructura hotelera, lo que considera una ventaja y una desventaje, “porque todo está por hacer en Pedernales”.

Resalta que con una buena orientación, se puede hacer un turismo de calidad y responsable, lo mismo que para Bergantín, éste último el proyecto turístico de Puerto Plata, el cual dispone de una playa tan grande como Bahía de Las Águilas. Puntualiza que la apuesta más inteligente es un turismo responsable para el desarrollo de la Reppública Dominicana.