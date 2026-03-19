Ambientalistas rechazan proyecto cárcel en Isla Beata

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresó ayer su firme oposición a la propuesta de construir una penitenciaría en la Isla Beata, al considerar que la iniciativa es ilegal y perjudicial para el medio ambiente.

La organización denunció que ese proyecto representa una grave amenaza para uno de los ecosistemas más frágiles y estratégicos del país.

La entidad explicó en un comunicado que la Isla Beata, con una extensión de 27 kilómetros cuadrados, está ubicada en el extremo sur de Pedernales y forma parte íntegra del Parque Nacional Jaragua.

Advirtió que cualquier intervención de este tipo constituye un delito ambiental flagrante y vulnera las normativas que protegen las áreas protegidas en República Dominicana.

La coalición señaló que la propuesta contradice las políticas públicas orientadas a la conservación del patrimonio natural, por lo que entiende la sociedad no debe permitir una acción que atentaría contra el sistema de áreas protegidas.

Según el documento, la iniciativa está contenida en un proyecto de resolución sometido ante la Cámara de Diputados, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo la construcción del recinto penitenciario.

Agrega que en la actualidad la propuesta está en agenda legislativa, lo que ha generado preocupación en sectores ambientales.

Los ambientalistas destacaron además, que el uso de suelo requerido para esta obra es incompatible con los objetivos de conservación del área, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Recordaron que esos espacios son bienes patrimoniales de la nación, inalienables e imprescriptibles, según lo establece la Constitución.

La Coalición llamó al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a la ciudadanía a rechazar la iniciativa.