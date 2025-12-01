Ambiente con sol y muy pocas lluvias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó ayer que durante el día de hoy imperará un ambiente soleado y de escasas precipitaciones casi a nivel nacional, unas condiciones que se deben a que una masa de aire con menor contenido de humedad se unirá a los efectos de un sistema anticiclónico, informó el organismo.

A pesar de ello, indicó Indomet, no se puede descartar que haya algunos chubascos locales desde tempranas horas matutinas y durante la mañana sobre localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata, entre otras, producto del arrastre del viento del noreste.

En la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia otros poblados de las regiones noreste y sureste (el gran Santo Domingo) y la Cordillera Central, dijo. Agregó que las temperaturas continuarán agradables, especialmente en la noche y la madrugada.

termina temporada

Indomet recordó que ayer concluyó la temporada ciclónica 2025, un período en el que se formaron 13 ciclones tropicales nombrados, de los cuales 5 llegaron a la categoría de huracán y 4 fueron intensos (categorías 3 a 5 en la escala Saffir-Simpson). El país no recibió impactos directos pero se afectó por dos tormentas: Erin y Melissa.