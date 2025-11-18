Amnistía rec lama que Gobierno RD retire el protocolo

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Amnistía Internacional urgió al Gobierno del presidente Luis Abinader a dejar sin efecto el protocolo que exige documentos de identidad para acceder a servicios de salud a los extranjeros en los hospitales de República Dominicana. Asimismo, la entidad que defiende los derechos humanos de grupos vulnerables dijo que se ha propiciado una narrativa y una práctica en contra de las personas negras, tanto haitianas como descendencia del vecino país. En la República Dominicana se ha profundizando el racismo en contra de esta población. “Se están violando los derechos de las personas migrantes haitianas y dominicanas, debilitando fuertemente el acceso a los servicios esenciales de salud”, dijo Valentina Ballesta, de Amnistía. Su investigación demuestra que el enfoque oficial no solo viola las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino que además pone en riesgo la salud de todas las personas en la República Dominicana. “En República Dominicana, las medidas implementadas bajo el argumento de controlar la saturación hospitalaria se han convertido en herramientas de expulsión y exclusión”, dijeron los directivos de Amnistía.

Hospitales

Los hospitales deben ser espacios de cuidado, no espacios de miedo, insiste el informe “Salud sin estigma”, publicado por la organización. La República Dominicana debe garantizar atención médica universal y sin discriminación, asegura la entidad.

“Ese es el llamado que hoy hacemos y por eso también llamamos a las autoridades a dejar sin efecto el protocolo hospitalario”.

De su lado, Diego Alejo Vázquez Pimentel, dijo q ue muchos migrantes llegan de un de un país a otro empujados por la violencia y por violaciones masivas y sistemáticas en sus países de origen y se debe dejar al lado cualquier sesgo racial, cualquier sesgo discriminatorio para acogerlas.

En lugar de fortalecer el sistema de salud, lo que ocurre es que se están violando los derechos de las personas migrantes, sobre todo los haitianos