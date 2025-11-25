"Angelo" y "Cartucho" atacaron a tiros a joven que salía del Palacio de Justicia de SDE, dice la PN

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, asumió las investigaciones en torno a la agresión armada en la que resultó herido un ciudadano en las inmediaciones del Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este.

La víctima de múltiples heridas de bala, identificada como Brayan Juan Pablo Rosa, de 30 años, fue ingresada a las 14:15 horas de hoy en un centro de salud, donde recibe atenciones médicas bajo custodia policial.

De acuerdo con las declaraciones de un testigo, el ataque ocurrió alrededor de las 1:50 de la tarde, momentos después de que el ahora herido concluyera una audiencia en el Segundo Tribunal del Distrito Judicial de Santo Domingo Este.

El reporte preliminar indica que mientras caminaba por la calle Luperón, fue interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon con un arma corta y emprendieron la huida.

Los presuntos autores fueron identificados como Ángelo Omar Puello (alias “Anyelo”) y Joel Andrés Samboy Regalado (alias “Yoel Capotillo” / “Cartucho”), ambos prófugos.

Las unidades investigativas desarrollan amplias labores de búsqueda para su captura.

En la escena, la Policía Científica recolectó cinco casquillos calibre 9 mm, los cuales serán analizados para fortalecer el proceso investigativo.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan profundizando las pesquisas a fin de establecer las circunstancias del hecho y apresar a los responsables.