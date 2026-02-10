Angustia en Los Alcarrizos: qué se sabe de la desaparición de una mujer y su hija

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La angustia se ha apoderado de una familia en Los Alcarrizos tras la desaparición de una niña y su madre desde el pasado 2 de febrero, un caso que mantiene en vilo a sus seres queridos.

Familiares relatan que Souverinir Nikerlande, madre de la menor, habría ido a buscar a la niña a la guardería en horas de la mañana, y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

De acuerdo con el testimonio de la abuela paterna, Nicolasa Geraldo, algunas personas le comentaron que habrían visto a la mujer con dos bultos, pero sin la niña, lo que ha incrementado la preocupación de la familia.

El padre de la menor, Robelin Pérez Geraldo, manifestó que hace un tiempo Nikerlande supuestamente habría intentado quitarse la vida, un antecedente que mantiene en alerta a los familiares ante la falta de comunicación.

Por su parte, el abuelo paterno, Emilio Álvarez, expresó su desesperación por conocer el estado de la niña.

“Lo que queremos es que ella se comunique con nosotros, aunque no venga, aunque no traiga a la niña, pero que nos dé una muestra de que la niña está bien”, expresó.

Los familiares indicaron que solicitaron la colocación de una alerta migratoria, con el objetivo de conocer si ambas intentan salir del país y evitar una posible salida por la frontera.