En aniversario de Duarte resaltan su sacrificio y pensamiento liberal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Hoy se cumple el 213 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, el principal ideólogo de la fundación de la República Dominicana, quien desde muy joven, en medio de adversidades y bajo el dominio haitiano, luchó por la independencia.

Duarte estudió en Europa y Estados Unidos, donde consolidó su pensamiento liberal al constatar las ventajas de vivir en democracia y libertad.

Con apenas 25 años, el 16 de julio de 1838, Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, que de forma clandestina inició un arduo trabajo político a los fines de socavar la ocupación haitiana. En 1840 constituyó otra llamada La Filantrópica para actividades públicas y difundir las ideas veladas de liberación a través del teatro. Paralelamente, viajó al exterior en busca de apoyo a la causa independentista a la cual aportó recursos su familia.

Tras una ardua labor, el 27 de febrero de 1844 se declaró la independencia dominicana, iniciando varias batallas hasta expulsar a los haitianos. No obstante, debido a las divisiones de los patriotas, Duarte no pudo disfrutar la libertad por la que luchó y fue exiliado, muriendo en la pobreza el 15 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela.

Inspiración

A propósito del aniversario de Duarte, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, destacó el sacrificio del patricio y su pensamiento liberal que sirvió para proclamar la independencia. Agregó que sus lecciones de entrega, persistencia e ideales son fuentes inspiradoras.

Destacó que en momentos de incertidumbre, Duarte no dudó en sacrificar su acomodada vida familiar y fundó La Trinitaria para luchar por la libertad de la patria “La Academia rinde un sentido homenaje a su memoria y exhorta a nuestros conciudadanos a mantener viva la llama del patriotismo, reverenciando la vida y trayectoria política e intelectual del más ilustre de los dominicanos”, manifestó Reyes.

Mientras el obispo Jesús Castro Marte afirmó que este natalicio compromete como dominicanos a pensar y asumir su visión, sacrificio, valentía y anhelo de construir un país libre, justo y solidario. Llamó a retomar los ideales de Duarte para seguir luchando por un futuro más próspero para todos.