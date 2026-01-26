Patria
En aniversario de Duarte resaltan su sacrificio y pensamiento liberal
Presidente Academia Historia destaca que en momentos de incertidumbre, Duarte no dudó en sacrificar su acomodada vida para luchar por la libertad
Hoy se cumple el 213 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, el principal ideólogo de la fundación de la República Dominicana, quien desde muy joven, en medio de adversidades y bajo el dominio haitiano, luchó por la independencia.
Duarte estudió en Europa y Estados Unidos, donde consolidó su pensamiento liberal al constatar las ventajas de vivir en democracia y libertad.
Con apenas 25 años, el 16 de julio de 1838, Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, que de forma clandestina inició un arduo trabajo político a los fines de socavar la ocupación haitiana. En 1840 constituyó otra llamada La Filantrópica para actividades públicas y difundir las ideas veladas de liberación a través del teatro. Paralelamente, viajó al exterior en busca de apoyo a la causa independentista a la cual aportó recursos su familia.
Tras una ardua labor, el 27 de febrero de 1844 se declaró la independencia dominicana, iniciando varias batallas hasta expulsar a los haitianos. No obstante, debido a las divisiones de los patriotas, Duarte no pudo disfrutar la libertad por la que luchó y fue exiliado, muriendo en la pobreza el 15 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela.
Inspiración
A propósito del aniversario de Duarte, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, destacó el sacrificio del patricio y su pensamiento liberal que sirvió para proclamar la independencia. Agregó que sus lecciones de entrega, persistencia e ideales son fuentes inspiradoras.
Destacó que en momentos de incertidumbre, Duarte no dudó en sacrificar su acomodada vida familiar y fundó La Trinitaria para luchar por la libertad de la patria “La Academia rinde un sentido homenaje a su memoria y exhorta a nuestros conciudadanos a mantener viva la llama del patriotismo, reverenciando la vida y trayectoria política e intelectual del más ilustre de los dominicanos”, manifestó Reyes.
Mientras el obispo Jesús Castro Marte afirmó que este natalicio compromete como dominicanos a pensar y asumir su visión, sacrificio, valentía y anhelo de construir un país libre, justo y solidario. Llamó a retomar los ideales de Duarte para seguir luchando por un futuro más próspero para todos.