Un año después, el Jet Set sigue doliendo: así reaccionan figuras dominicanas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia del Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos, figuras de la vida pública dominicana se pronunciaron sobre el dolor que aún embarga al país y reiteraron su llamado a la memoria y la justicia.

La comunicadora Pamela Sued expresó que incluso el clima parecía reflejar el sentimiento colectivo.

“Es que no puede ser casualidad. Hoy el cielo truena como si no supiera callar lo que duele. Y quizás por eso hoy llueve con rabia y fuerza. No como castigo… sino como memoria. Como si el cielo también se negara a olvidar.

Que la justicia, algún día, llegue con la misma fuerza con la que hoy retumba el cielo”, manifestó.

Por su parte, el artista Mozart La Para señaló que las lluvias registradas este 8 de abril “tienen un solo significado”, acompañando su mensaje con la fecha de la tragedia y una imagen simbólica del cielo.

Mientras que la cantante Martha Heredia destacó que se trata de una fecha imborrable para el país.

“8 de abril… un día que la República Dominicana nunca olvidará. Una pérdida irreparable que marcó a todo un país. Que nunca se apaguen las memorias de quienes ya no están.

Y a ti, mi Rubby, te extrañaremos por siempre. ¡Queremos justicia!”, expresó.

En tanto, la ex ministra de Cultura y comunicadora Milagros Germán reflexionó sobre la importancia de recordar más allá del dolor.

“Recordar no solo para el dolor. Recordar como un acto de amor, de memoria, de fortaleza, de dignidad, de resistencia. Es negarnos a aceptar el olvido…

Este día les debemos algo más que silencio y respeto, les debemos responsabilidad, verdad, justicia. Una justicia que nos recuerde el valor de cada vida que se perdió aquel 8 de abril y que garantice que algo así no vuelva a ocurrir jamás”, sostuvo.