ANPA califica el 2025 como un año frustratorio para los profesionales agropecuarios

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) calificó el año 2025 como un año frustratorio, decepcionante y de profundas frustraciones para los profesionales agropecuarios del país, al tiempo que acusó al Gobierno de no cumplir los compromisos asumidos con este sector estratégico para la economía y la seguridad alimentaria nacional.

El presidente de la ANPA, Tito Hernández, expresó que durante todo el año 2025 los profesionales agropecuarios mantuvieron expectativas legítimas de mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo, las cuales no se materializaron, a pesar de múltiples reuniones, acuerdos y promesas realizadas por las autoridades del sector agropecuario.

Hernández recordó que desde el 28 de enero, fecha en que una comisión del gremio se reunió con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, hasta el día de hoy no se ha producido ningún resultado concreto, a pesar de que la ANPA ha hecho todo lo que está a su alcance, agotando las vías institucionales mediante reuniones, diálogos, negociaciones y movilizaciones.

En ese sentido, advirtió que a partir del mes de enero, si no se producen respuestas claras y cumplimientos efectivos, la ANPA retomará el camino de la lucha y la movilización, en defensa de los derechos y reivindicaciones de los profesionales agropecuarios.

“El 2025 concluye sin pensiones dignas para cientos de profesionales que han entregado su vida al servicio del campo dominicano; sin la reposición de los técnicos injustamente cancelados; sin nuevos nombramientos que fortalezcan la asistencia técnica; y sin el aumento salarial prometido, en un contexto de alto costo de la vida”, afirmó el dirigente gremial.

El presidente de la ANPA responsabilizó directamente al ministro de Agricultura, Limber Cruz, de la situación de crisis, abandono e incertidumbre en que ha caído el sector agropecuario, así como de las consecuencias que puedan derivarse de este escenario.

“El ministro parece ignorar, e incluso despreciar, a los profesionales agropecuarios, olvidando que son ellos los verdaderos garantes de la producción y de la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Nada de lo que se hace en el sector agropecuario sería posible sin la participación decidida, técnica y responsable de los profesionales agropecuarios”, sostuvo.

La ANPA advirtió que esta situación no solo afecta a los profesionales, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del sector agropecuario y la capacidad del país para garantizar alimentos suficientes, seguros y asequibles para la población.

Finalmente, el gremio reiteró su voluntad de diálogo, pero dejó claro que no aceptará más dilaciones ni incumplimientos, y que continuará defendiendo con firmeza los derechos de los profesionales agropecuarios y el papel estratégico que estos desempeñan en el desarrollo nacional y en la seguridad alimentaria de los dominicanos.