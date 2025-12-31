Anpa dice 2025 fue un año de frustración

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El 2025 fue “un año decepcionante y de profundas frustraciones para los profesionales agropecuarios del país”, afirmó ayer Víctor Hugo Hernández, presidente de la ANPA.

Además, acusó al Gobierno de no cumplir los compromisos asumidos con ese sector estratégico para la economía y la seguridad alimentaria nacional.

Dijo que en este año los profesionales agropecuarios mantuvieron expectativas legítimas de mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo, las cuales no se materializaron, a pesar de múltiples reuniones, acuerdos y promesas hechas por las autoridades del sector.

El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, recordó que una comisión de ese gremio se reunió en enero último con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional y todavía no ha recibido una respuesta concreta del mandatario. Dijo la ANPA ha agotado todos las vías institucionales.