ANPA reitera marcha de los profesionales agropecuarios hacia el Palacio Nacional

El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) reiteró hoy, en rueda de prensa, su firme convocatoria a la gran marcha nacional de los profesionales agropecuarios, a celebrarse este jueves 12 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana, partiendo desde el Altar de la Patria hasta el Palacio Nacional, en defensa de sus derechos, su dignidad y su futuro.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el presidente de la ANPA, Tito Hernández, quien llamó a la participación masiva de todos los profesionales agropecuarios del país en esta jornada histórica de lucha reivindicativa.

Tito Hernández explicó que esta convocatoria está dirigida a todos los profesionales agropecuarios de la República Dominicana, incluyendo empleados, cancelados, desempleados, pensionados y aquellos que aspiran a una pensión, así como a todos los que laboran o han laborado en el Ministerio de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Ministerio de Medio Ambiente, el INESPRE, el INDRHI, el Banco Agrícola, el FEDA, la Dirección General de Ganadería, y todas las instituciones del sector agropecuario nacional.

Señaló que esta marcha tendrá un carácter eminentemente pacífico, organizado y reivindicativo, y que constituye el ejercicio legítimo del derecho de los profesionales agropecuarios a reclamar soluciones concretas a sus demandas.

En ese sentido, Tito Hernández expresó que la ANPA aspira a la pensión de más de 1,600 profesionales agropecuarios, la revisión de acápites de otros 600, la reposición de más de 350 agrónomos cancelados, el nombramiento de más de 500 nuevos profesionales agropecuarios, y el establecimiento de un salario mínimo de 50 mil pesos, como base para dignificar el ejercicio profesional en el sector público.

Asimismo, señaló como demandas fundamentales el pago de cinco meses atrasados a más de 400 técnicos de sanidad vegetal, la definición de la situación de incertidumbre de los técnicos del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en el marco del proceso de fusión con el Ministerio de Agricultura, y la inclusión de los profesionales agropecuarios en planes de viviendas dignas, entre otras reivindicaciones.

Tito Hernández destacó que el elemento fundamental de esta lucha es garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano, mediante el fortalecimiento del recurso humano que sostiene la producción nacional. Señaló que la ANPA procura un sector agropecuario renovado, dinámico y productivo, sustentado en profesionales dignificados, protegidos y motivados, como condición indispensable para asegurar el presente y el futuro alimentario de la nación.

El presidente de la ANPA hizo un llamado respetuoso pero firme al presidente de la República, Luis Abinader, para que dé respuesta a estas demandas, las cuales calificó como justas, legítimas y amparadas en la ley.

Tito Hernández advirtió que la situación es sumamente preocupante, ya que más de 500 agrónomos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) enfrentan la amenaza de ser cancelados en el mes de marzo si no son pensionados, mientras más de 200 profesionales agropecuarios aún no han cobrado el mes de enero, y más de 500 profesionales del Ministerio de Agricultura permanecen en un limbo laboral, sin que se haya definido su situación.

Finalmente, reiteró el llamado a todos los profesionales agropecuarios del país:

Este jueves 12 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana, todos al Altar de la Patria para marchar hacia el Palacio Nacional.

Todos están convocados.

Todos están llamados.

Todos marchamos por aumento salarial, reposición de cancelados, pensiones dignas y respeto a nuestros derechos.

No más abusos. No más maltratos a los profesionales agropecuarios.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA)