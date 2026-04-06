Antonio y Maribel Espaillat ante la justicia en juicio preliminar

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El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce en este momento el inicio de la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de este 2025.