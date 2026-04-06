Caso Jet Set
Antonio y Maribel Espaillat ante la justicia en juicio preliminar
El Ministerio Público establece que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce en este momento el inicio de la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de este 2025.