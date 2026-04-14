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El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, aseguró este martes que, debido al aumento en los precios de los combustibles, como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, las rutas que operan desde Santo Domingo hacia Azua registran pérdidas de hasta 50 pesos por pasajero.

Sin embargo, afirmó que Conatra no incrementará el costo de los pasajes en ninguna de sus rutas, al considerar que los usuarios no están en condiciones de asumir ese impacto.

“Aquí nosotros, en estos momentos, por cada pasajero, y dígaselo a papá Dios, por un pasajero, de aquí a Azua, nosotros pedimos 50 pesos por cabeza. Pero yo me pongo a pensar: ¿cómo yo les respondo a esos pasajeros de San Cristóbal? ¿Cómo les respondo a Azua? ¿Cómo les respondo a Boca Chica? ¿Cómo les respondo a Villa Altagracia? ¿Cómo les respondo a Monte Plata, Don Juan? ¿Cómo les respondo? Gente que viene a diario a trabajar a la capital con el mismo salario”, expresó Marte.

Asimismo, criticó que algunas empresas del sector actúan sin considerar el impacto en los usuarios. “Yo no puedo maltratar a esos usuarios que por más de 50 años han estado siendo fieles”, dijo.

Marte, además, indicó que corresponde a las autoridades revisar los casos donde se han registrado aumentos en el costo del transporte.

“Lo único que tienen que hacer es que a esa gente que le han aumentado el pasaje, que haga una revisión. Eso es de la parte de la autoridad”, sostuvo.

Antonio Marte asegura que Conatra pide RD$50 por cada pasajero de Santo Domingo a Azua: ¿aumentará el pasaje?

Propuesta al gobierno

El legislador anunció que el aplazamiento de cualquier aumento en las tarifas del pasaje se mantendrá hasta que el Gobierno evalúe una propuesta integral orientada a congelar los precios del gasoil regular y del gas licuado de petróleo (GLP).

Dentro de la propuesta presentada al Gobierno, Conatra plantea la conformación de una mesa de diálogo con la participación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), representantes del sector transporte y organizaciones de consumidores.

El objetivo es consensuar mecanismos que permitan estabilizar los precios de los combustibles que inciden directamente en el costo del transporte público.