Antropóloga: se irrespeta vida y dinámica socio-económica

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La antropóloga social e investigadora en estudios etnográficos Tahira Vargas considera que el discurso del poder en la República Dominicana se hace para aparentar el cumplimiento de las normas éticas internacionales y nacionales, cuando en la práctica no cumplen con eso quienes deben presentar el respeto hacia los derechos por los demás, la vida y la dinámica socioeconómica.

Alerta que el tema de la ética es complejo en la sociedad dominicana y este 29 de abril, al conmemorarse el Día Nacional de la Ética Ciudadana, el ejercicio del poder en la República Dominicana es un modelo con muchas contradicciones éticas, por situaciones de prácticas de corrupción, persecución, malversación de fondos y violaciones de derechos.

Sumado al irrespeto al ciudadano en los servicios públicos, la discriminación racional y por condición social y sobre todo, por los niveles de pobreza.

La antropóloga le preocupa el problema del acoso sexual, fuertemente presente en las instituciones públicas y silenciado. “Como denunciar a tu jefe que te está acosando, porque eso significa que te bote”. Ve contradictorio a una ética transparente los niveles de politización y secuestro de los partidos políticos, afectando en las instituciones del Estado los nombramientos, los ascensos, las licitaciones y los proceso.

Lamentó la violencia ciudadana y la falta de ética en el comportamiento social, causando muertes como la del conductor de un camión de basura en la ciudad de Santiago, provocada por un grupo de motochonchistas.

Declaró que la gente está viviendo una dualidad entre lo que son las consideraciones éticas, lo que debe de ser en las relaciones con los demás y lo que se hace en la práctica.

Aclaró que la ética no es una disciplina ni una norma rígida, aunque la gente lo entienda asociada a lo moral, pese a que ambas son muy relativas y dependen mucho de la cultura y de la sociedad.

“El concepto mismo de ética tiene la dificultad de que no es manejado socialmente ni comprendido como tal. Solo tiene un cierto nivel educativo de quien ha recibido la clase de filosofía o que han tenido la formación en esa área, entiende lo que es la ética”, sostuvo.

A la investigadora de 66 temas sobre pobreza, marginación social, movimientos sociales, género, violencia, migración, juventud y parentesco le llama la atención el funcionamiento de los Comités de Ética en las instituciones públicas, sin embargo, hizo un estudio en que comprobó que en las entidades gubernamentales no se entiende mucho lo que significan los Comités de Ética.