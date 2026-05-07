Anuncian incorporación del Distrito Nacional a la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global

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La Alcaldía del Distrito Nacional y Bloomberg Philanthropies anunciaron este martes la incorporación de Santo Domingo a la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS, por sus siglas en inglés), como parte del compromiso global para prevenir muertes y lesiones por siniestros de tránsito en todo el mundo.

Cada año, más de un millón de personas pierden la vida en siniestros viales a nivel global y entre 20 y 50 millones resultan heridas, muchas con discapacidades permanentes. La mayoría de estas muertes y lesiones no son accidentes, sino el resultado de fallas sistémicas, incluyendo infraestructuras viales deficientes y políticas públicas que priorizan la velocidad por encima de la seguridad.

Durante el anuncio, realizado este martes en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, se presentaron los detalles de la iniciativa y sus principales socios técnicos: Vital Strategies, la Global Designing Cities Initiative (GDCI), la Johns Hopkins University y la Global Road Safety Partnership (GRSP). El objetivo de esta colaboración es alinear prioridades institucionales y fortalecer la coordinación interinstitucional necesaria para la implementación de intervenciones de alto impacto en seguridad vial.

El evento contó con la participación de la alcaldesa Carolina Mejía; Rebecca Bavinger, de Bloomberg Philanthropies; Jimena Romero, Jonás Romo, María Fernanda Cárdenas y Diego Vargas, en representación de Vital Strategies; Iván de Lanza, de la Global Designing Cities Initiative; Marcin Flieger, de la Global Road Safety Partnership; y Andrés Vecino, de Johns Hopkins University.

Mejía valoró la incorporación de la ciudad en una iniciativa de tanta importancia y a través de la que aseguró que Santo Domingo obtendrá resultados positivos que impactarán en la vida de los ciudadanos.

Imágenes del evento

Las acciones se implementarán en el Distrito Nacional hasta 2030, en estrecha coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y el Ministerio de Obras Públicas, instituciones clave para su ejecución. Distrito Nacional se suma así a más de 30 ciudades que forman parte de esta iniciativa global.

Esta colaboración busca reducir significativamente las muertes y lesiones graves por siniestros viales mediante la implementación de acciones integrales, sostenidas y basadas en evidencia. Entre ellas se incluyen el fortalecimiento de políticas públicas para una movilidad segura, la mejora de los sistemas de control y fiscalización, el desarrollo de campañas de comunicación para promover cambios de comportamiento, y el fortalecimiento de los sistemas de datos para orientar la toma de decisiones.

Como antecedente, en 2025, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies, la Organización Mundial de la Salud y Mapfre, la Alcaldía del Distrito Nacional implementó la campaña “Ni un chin más rápido”, que promueve el cumplimiento de la Ordenanza 01-2023, la cual establece un límite máximo de velocidad de 50 km/h en las principales avenidas de la ciudad, incluyendo un plan piloto en la avenida Los Próceres.