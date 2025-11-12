Apagón en República Dominicana

La Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó que el servicio de energía eléctrica está registrando actualmente un blackout (apagón eléctrico generalizado) producto de una avería originada en el sistema de transmisión. La entidad asegura que se ha desplegado un amplio equipo técnico para trabajar en la corrección del incidente, con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible. Lea más: Luis Abinader y la gobernadora de Nueva York se reúnen en el Palacio Nacional: lo que se sabe ETED establece que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación, originó el disparo en cascada de EDAC, AES Andrés y a las demás plantas de transmisión y generación de electricidad. ETED presenta sus más sentidas excusas a la población por las molestias causadas y agradece la comprensión por esta situación fortuita que presenta el suministro de electricidad.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que siendo la 1:25 de la tarde, las subestaciones eléctricas Paraíso e Isabela, que alimentan las Líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, así como la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, quedaron fuera de operación por salida del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), provocando la suspensión inmediata del servicio en estos dos sistemas de transporte.

«Gracias a la activación oportuna de nuestro Protocolo de Emergencia, los usuarios de la Línea 1 del Teleférico fueron evacuados de forma segura, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones. De igual manera, los usuarios que se encontraban a bordo de los trenes del Metro fueron evacuados sin incidentes», informó la entidad en un comunicado.



Como parte de dicho protocolo, señalaron que salieron de funcionamiento los ascensores por el corte eléctrico y se ha confirmado que ningún usuario permanece atrapado. «Nuestro personal operativo, debidamente capacitado, se encuentra realizando las labores para que los usuarios salgan de forma segura en cada una de las estaciones afectadas», dijo OPRET.



La OPRET mencionó que mantiene comunicación directa con las autoridades del sector eléctrico nacional para lograr el restablecimiento del servicio a la mayor brevedad posible.



«Informaremos de manera oportuna tan pronto las condiciones permitan la reanudación de las operaciones», agregó la institución.