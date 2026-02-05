APD apoya los 18 años firmar MLB

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El secretario general de La Alianza por la Democracia (APD) Carlos Sánchez, valora como positiva la propuesta del Salón de la Fama, Juan Marichal, de fijar en 18 años la edad mínima de firma internacional en la Major League Baseball (MLB).

“Es una discusión necesaria para modernizar el sistema, proteger el talento y elevar el valor del béisbol dominicano”, afirmó al pronunciarse sobre el debate en torno al modelo de captación de prospectos.

Sánchez es director del programa Medicamentos de Alto Costo.

Advirtió en un documento que el esquema actual de firmas a los 16 años genera consecuencias nocivas para los jóvenes y sus familias, al someterlos a presiones tempranas, entrenamientos extremos, abandono escolar y expectativas económicas desproporcionadas, no siempre ciertas.

Señaló que este modelo convierte la etapa formativa en una carrera a contrarreloj que impacta de forma negativa la salud física, emocional y el desarrollo integral de los adolescentes.

Sostuvo que establecer la edad mínima en 18 años permitiría ampliar el tiempo de formación deportiva, educativa y personal de los prospectos.