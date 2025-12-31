Aplazan para 6 de enero coerción del caso Perla Jokasta Santos

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Diego Geraldo Mesa Arismendy, el mayor del Ejército imputado de supuestamente asesinar a Perla Jokasta Santos Pachecho, habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas en “el negocio de Cholo” ubicado en la calle a La Marìa del sector La Ciénaga, antes de cometer el hecho.

Así lo habría atestiguado ante el Ministerio Público la señora Yoselín López Rodríguez, quien supuestamente estuvo compartiendo con el oficial en el citado negocio, horas antes del suceso que provocó la muerte a la joven de 19 años de edad.

De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción el hecho ocurrió el 26 de diciembre en curso aproximadamente a las 2: 40 en la avenida Francisco del Rosario Sánchez del sector Los Guandules, mientras la hoy víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a su prima menor de edad identificada por sus iniciales L.T.C., conducida por Merlin Rodrìguez Jiménez.

Indica que los tres se dirigían a una estación de combustibles ubicada en la avenida Padre Castellanos del Ensanchez Luperòn, y delante de ellos, en otra motocicleta, iban el joven Fèlix Manuel Féliz Cornel un adolescente identificado como M.A.F.G., de 17 años de edad.

Agrega que durante el trayecto se escuchó un disparo que habría hecho el mayor Mesa Arismendy con su arma de reglamento, una Colt calibre 45, serie número 230457, y “el proyectil hizo impacto en la cabeza de la víctima” Perla Jokasta.

Según un testigo identificado como Leivi Antonio Báez Chalas, “luego de disparar el imputado siguió caminando”.

A los fines de entrevistar en Cámara Gesell a la menor identificada como L.T.C. ,quien acompañaba a Perla Jokasta Santos Pacheco cuando fue muerta de un disparo en la cabeza, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el 6 de enero próximo el conocimiento de medida de coerción contra el imputado.

Mientras un hermano del imputado insiste en que el mayo disparó para defenderse de un supuesto atraco, la madre de la víctima, Linnete Pacheco, rechaza tal versión.

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento correspondiente. Los familiares definen a Perla Santos como una joven tranquila, estudiante, dedicada a su hogar.