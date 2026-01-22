Apnea del sueño afecta el corazón y el cerebro

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La apnea del sueño es un trastorno cada día más frecuente. Es que la persona que lo padece deja de respirar muchas veces durante la noche y no solo que experimente ronquidos o despierte con frecuencia.

La persona experimenta cansancio durante el día. también aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes, infartos y derrames cerebrales, poniendo en riesgo el corazón y cerebro cada noche.

El doctor Gabriel Smester, médico internista, neumólogo e intensivista, explica que el tratamiento estándar es la máquina de presión positiva continua en la vía aérea.

La función mantiene la vía aérea abierta con presión de aire, evitando que el paciente deje de respirar mientras duerme, explica. Indica que la terapia es una de las más efectivas y busca evitar las pausas respiratorias nocturnas.

Sin embargo, el especialista asegura que el verdadero enemigo en la mayoría de los pacientes es la obesidad, ya que estrecha las vías respiratorias y alimenta un círculo vicioso de inflamación, cansancio y que genera más aumento de peso. La máquina que se usa corrige las pausas respiratorias, pero todos esos problemas persisten y continúan dañando silenciosamente el organismo.

Tratamiento

El tratamiento es seguro y eficaz, pero no es completamente inocuo, insiste. Cuando se requieren presiones altas como 15–18, dependiendo del paciente, aparecen más efectos secundarios como fuga de aire, aerofagia, distensión abdominal, irritación nasal y problemas de adherencia, asegura el profesional.

Precisión

En algunos casos, esas presiones elevadas también pueden aumentar la resistencia al momento de exhalar, provocando despertares por incomodidad, analiza. Se buscaba normalizar el índice de apnea-hipopnea , como si cada evento fuera igual de dañino.

El daño

Existen otros factores que predicen el daño, está, además, la carga hipoxémica (cuánto tiempo total pasa el paciente con desaturación), la fragmentación del sueño y el impacto en el sistema nervioso, como la (variabilidad de la frecuencia cardíaca, despertares).

Por el foco clínico se ha desplazado a reducir síntomas, mejorar calidad de vida y proteger al sistema cardiovascular, más que a eliminar cada apnea a toda costa.

La apnea no solo corta la respiración, también rompe la arquitectura del sueño, explica el experto.

El cerebro

Cada vez que el paciente deja de respirar, el cerebro reacciona con un microdespertar. Esto fragmenta el descanso, disminuye las fases profundas y el sueño REM, que son las más reparadoras.

El doctor Gabriel Smester señaló que aunque el paciente pase ocho horas en la cama, se levanta agotado, con dolor de cabeza, poca concentración, por lo que padecerá de somnolencia durante el día.