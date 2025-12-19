Apresan alemán con 17 paquetes cocaína

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Las autoridades de la República Dominicana detuvieron a un ciudadano alemán en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en Santo Domingo, al que se le incautaron 17 paquetes de presunta cocaína, informó ayer la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El detenido fue interceptado antes de abordar un vuelo con destino a Frankfurt (Alemania), después de que los agentes detectaron a través de una de las máquinas de rayos X imágenes sospechosas en el interior de su maleta, indicó ayer la DNCD en un comunicado.

Por instrucciones de la Fiscalía, y en presencia del arrestado, se procedió a abrir el equipaje, que contenía en su interior 17 paquetes de la presunta droga, forrados en plástico transparente y de color negro. Además le confiscaron tres teléfonos móviles, dinero en pesos y euros y documentos personales.