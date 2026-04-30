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Incidente de tránsito

Huyó de agentes de la DIGESETT, chocó una unidad de la institución y esto le pasó

La DIGESETT exhorta a todos los conductores a respetar las señales y disposiciones de los agentes de tránsito

Apresan conductor que huyó de agentes y terminó chocando unidad de la DIGESETT

Apresan conductor que huyó de agentes y terminó chocando unidad de la DIGESETT

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que puso a disposición de la justicia el conductor de un camión que desobedeció reiteradas órdenes de alto emitidas por agentes de la institución, culminando su accionar con la colisión de una unidad oficial.

El consultor jurídico de la entidad, Valentin Oviedo de los Santos, indicó que el conductor incurrió en múltiples violaciones a la Ley 63-17, incluyendo la desobediencia a las señales de la autoridad de tránsito, al no acatar los llamados de pare realizados en varias ocasiones por los agentes actuantes.

Asimismo, Oviedo de los Santos, agregó que este tipo de conducta en las vías representa un grave riesgo para la seguridad vial y la integridad de los ciudadanos, por lo que, el conductor del camión fue puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

La DIGESETT exhorta a todos los conductores a respetar las señales y disposiciones de los agentes de tránsito, como parte del compromiso conjunto de garantizar vías más seguras para todos.

Huyó de agentes de la DIGESETT, chocó una unidad de la institución y esto le pasó

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