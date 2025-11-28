Apresan hombre que amenazó con escopeta a varias personas en La Vega, pero no ha entregado el arma

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron este jueves a Juan José De Campos Brea, de 45 años, luego de que este fuera captado en video amenazando con una escopeta a varias personas en un hecho ocurrido en la calle Profesor Juan Bosch, próximo a un centro comercial de La Vega.

La detención se ejecutó mediante las órdenes de allanamiento 2025-AJ0079814 y de arresto 2025-AJ0079548, tras un proceso de localización que inició a partir de un video publicado en la red social Instagram por el periodista y comunicador Ramón Tolentino, donde se observa al imputado portando el arma y realizando amenazas directas.

El detenido es acusado de violar el artículo 307 del Código Penal, en perjuicio de varias personas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva para proteger su integridad.

La Policía Nacional informó que De Campos Brea será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, mientras los investigadores continúan las pesquisas para recuperar el arma de fuego utilizada en el hecho. De acuerdo con informaciones preliminares, la escopeta podría ser entregada de manera voluntaria por un allegado del prevenido.

La institución reiteró su compromiso con la rápida respuesta ante hechos que pongan en riesgo la seguridad ciudadana, especialmente aquellos difundidos en redes sociales que generan preocupación en la población.