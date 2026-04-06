Aprobación para nuevo peritaje sobre Jet Set reabre heridas entre víctimas y familiares

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La aprobación de la solicitud para realizar un nuevo peritaje en el caso de la discoteca Jet Set, a petición de la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, ha generado una especie de urticaria entre víctimas y familiares de afectados por la tragedia.

"Están jugando con el maldito peritaje. Están pidiendo treinta días. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, malditos payasos". Así estalló al final de la audiencia el señor Rafael Navarro, un ciudadano que perdió a su hija en el hecho el 8 de abril del 2025.

A Navarro se sumaron las quejas externadas de otras víctimas y familiares de los afectados, quienes manifestaron que están cansados de las presuntas injusticias.

La decisión fue adoptada mediante el auto número 057-2026, tras acoger parcialmente un pedimento presentado por la defensa de los hermanos Espaillat, en el marco del proceso judicial que se encuentra en etapa preliminar.

El tribunal fundamentó su fallo a favor de Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, en la necesidad de garantizar el derecho a la defensa y la igualdad entre las partes, autorizando la realización de evaluaciones técnicas especializadas que incluirán análisis del concreto, estudios de carbonatación y petrografía, pruebas químicas y de corrosión del acero de refuerzo, así como investigaciones geotécnicas para detectar posibles fallas en las fundaciones.

Para estos fines fueron designados los ingenieros José Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso Ibarreta, quienes tendrán un plazo de 30 días hábiles para entregar los resultados, luego de que el juez considerara excesivo el período de 21 semanas solicitado inicialmente por la defensa.