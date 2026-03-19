Aprueban proyecto amplía facilidades tecnológicas PJ

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Senado de la República aprobó ayer en segunda discusión el proyecto de ley que modifica los artículos 5, 12 y 14 de la Ley 339-22, que habilita y regula el uso de los medios digitales para los procesos jurídicos y procesos administrativos del Poder Judicial.

La iniciativa establece que la tramitación ante el Poder Judicial se realizará de manera digital, manteniendo siempre la garantía al acceso presencial en las sedes de la institución.

En lo adelante, los jueces, secretarios, servidores judiciales y oficiales de la justicia de los tribunales podrán hacer uso de la firma digital o electrónica, así como la realización de audiencias virtuales, siempre que las partes estén de acuerdo.

Por otro lado, quedó conformada la comisión especial que se encargará del estudio de la iniciativa que modifica la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y que busca frenar la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en las estructuras políticas.

La comisión estará presidida por el senador Pedro Catrain e integrada por Ramón Rogelio Genao, Antonio Marte, Odalis Rodríguez, Félix Bautista, Aneudy Ortiz, Julito Fulcar, Aracelis Villanueva, María Mercedes Ortiz y Secundino Velásquez.

Por su parte, el senador Antonio Taveras manifestó su respaldo, al proyecto al recordar haber depositado un proyecto similar en el pasado.