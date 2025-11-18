La arquidiócesis de Santiago ordenó a 13 nuevos diáconos

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, encabezó la misa de la ordenación diaconal de 13 nuevos diáconos permanentes de las diferentes parroquias de la Arquidiócesis de Santiago, celebrada en el Centro Católico Carismático de Las Charcas, de esta ciudad.

“El diaconado no es un honor ni un peldaño más en el camino; es una entrega humilde y cercana, especialmente con los más pobres y los más olvidados, su vida deberá transparentar el amor y la misericordia de Cristo, pero de Cristo Servidor”, expresó el prelado durante la emotiva ceremonia religiosa que celebró con profunda alegría.

Dijo que la misión de los diáconos es servir y entregar su vida a Dios y a los demás con amor y con equidad. Sostuvo que la ordenación es un paso de compromiso a la Iglesia arquidiocesana con sus esposas, hijos, familiares y amigos. “es un verdadero motivo de gratitud para darle gracias a Dios”, afirmó.

La actividad contó con la presencia del obispo emérito de Barahona, monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Amauri Rosario, familiares de los ordenados, amigos y decenas de párrocos.

Los 13 diáconos son Diógenes Amaro Ramírez, Edio Antonio Rodríguez, Edwin Teodoro Kelly Estrella, Fabioi Antonio Hiciano Romero, Florentino Reinaldo Luna Suero, Máximo Teófilo Minier Inoa, Plácido Antonio Gómez Gómez, Raimundo Esteban Luna Tejada, Ángel Portolatín Quezada, Salvador Erasmo Ramírez Estévez, Víctor Manuel Utate Hidalgo, Isidoro Antonio Martínez y Juan Francisco Rojas Luna.

Para la imposición de las manos y el desempeño de sus funciones, el grupo fue llamado por Ramón Miguel Pacheco, mientras el sacerdote José Apolinar Castillo, director de la Escuela de Diáconos, dio testimonio público de los nuevos diáconos, previo a consultar al pueblo cristiano.