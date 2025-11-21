Arrestan exregidor y quince empleados puerto Caucedo

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Dieciseis personas, incluidos el exregidor del PRM en Boca Chica Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre) y varios empleados o personal contratado del Puerto Multinodal Caucedo, fueron arrestadas ayer por supuestamente integrar una red de lavado de activos producto del narcotráfico.

Con el arresto ayer de Paulino Castro en un operativo realizado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quedó desmantelada la estructura criminal que supuestamente integran, además, José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos y Wilson Tomás Altagracia de la Cruz.

También, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (el Brujo), Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururún).

El operativo, que forma parte de las acciones del Ministerio Público y del compromiso firme de la actual procuradora Yeni Berenice Reynoso con la lucha contra el crimen organizado, incluyó 36 allanamientos en distintas zonas del Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís, informó Wilson Camacho, director nacional de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR).

El funcionario dijo que en las próximas horas, al grupo que se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Ciudada Nueva, se le conocerá medidas de coerción.

Antecedente

No es la primera vez que el exfuncionario municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es arrestado por asuntos de narcotráfico o contrabando.

Informaciones de distintos medios de comunicación del país publicadas antes del 2020, año de su elección como regidor, dan cuenta de que Paulino Castro fue apresado en el 2010 junto a otras 12 personas, en un operativo realizado por oficiales de inteligencia de la Dirección de Aduanas y la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), en Boca Chica.

En esa oportunidad se le ocupó un cargamento de bebidas, armas, cartuchos, dos camiones, dos yipetas y un carro.

En el 2012, reseñas periodisticas indican que el exregidor fue apresado con casi seis kilos de cocaína encontrados en el vehículo en que se desplazaba por la autopista Las Américas, en compañía de los nombrados Juan Pablo Florián Florián y Edward Valdez.