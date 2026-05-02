Arrestan hombre vinculado a presunta estafa inmobiliaria

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El Ministerio Público arrestó a un hombre vinculado a una estafa inmobiliaria relacionada al proyecto West Side Residences Punta Cana, de la constructora Paceo.

Al imputado Joan Fernando González Contreras, relacionado a la citada constructora, se le depositará medida de coerción en las próximas horas ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio (Ucaprec), encabezada por la procuradora fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la Orden Judicial de Arresto No. 2025-AJ0007854, emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

La acción se llevó a cabo con la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El Ministerio Público fue apoderado de la investigación de una querella, interpuesta en fecha 3 de julio de 2024, por el señor Holger Ariosto León Rivas, en contra del Grupo Paceo LLC y del imputado González Contreras por la presunta comisión del tipo penal previsto en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona la estafa.

Durante el proceso se ha establecido que el señor León Rivas hizo negociaciones con la constructora para la adquisición de una de las villas que estaban siendo construidas en el proyecto llamado West Side Residences Punta Cana.

La villa sería adquirida con un monto de ciento diez mil dólares americanos (US$110,000), los cuales debían ser pagados en un plazo de dos años.

La víctima comenzó a realizar los pagos en fecha 21 de octubre del 2019, realizando un primer pago por cinco mil novecientos dólares americanos (US$5.900), así como otro por cinco mil dólares americanos (US$5,000) por concepto de abono para comenzar el proyecto.

Después, León Rivas procedió a realizar otros pagos por la suma de mil ochocientos diecisiete dólares americanos (US$1,817), por concepto de otro abono, realizando dichos pagos mediante transferencias a una cuenta de una entidad bancaria.

Luego del inicio de las negociaciones a la víctima le enviaban vídeos del proyecto. En octubre del 2021, la constructora Paceo, LLC, dejó de enviar los videos, así como también los recibos por concepto de pagos.

Ante la situación, la víctima le solicitó a un amigo que fuera a ver el proyecto, donde le mostraron una villa que presuntamente era la que había negociado, por lo que continuó realizando los pagos. Posteriormente, cuando los abogados del afectado fueron al lugar a verificar el proyecto, pudieron establecer que este no existe, por lo que León Rivas procedió a interponer la querella.