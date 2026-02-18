Arrestan médico acusado de violar a paciente haitiana en Las Guáranas

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

San Francisco de Macorís.- Las autoridades del Ministerio Público, auxiliadas por efectivos policiales, arrestaron en el día de ayer a un médico al que se le acusa de haber violado sexualmente a una joven de nacionalidad haitiana.

El doctor Wilber Polanco Sanz fue detenido tan pronto la magistrada Sandra Sierra Difó, procuradora fiscal de la DEAMVI, confirmara que contra el referido galeno hay otras cinco acusaciones por casos similares.

Indican los reportes emitidos por diversos medios locales, entre ellos Agenda 56 de San Francisco de Macorís, que la nacional haitiana de 20 años acudió al centro de salud para realizarse una consulta ginecológica, debido a la sospecha de un embarazo.

Explicó que el médico procedió a practicarle una ecografía; sin embargo, durante el procedimiento la situación tomó un rumbo distinto cuando supuestamente el galeno le pidió que se recostara en la camilla y, bajo el alegato del examen médico, le cubrió el rostro.

“Él me tapó los ojos y después me bajó los pantalones”, narró la joven, quien aseguró que el médico supuestamente la penetró sexualmente mientras se encontraba en estado de vulnerabilidad.

Tras el hecho, narró la joven, salió del consultorio a dar aviso a las autoridades competentes, lo que permitió la rápida actuación conjunta entre el Ministerio Público y los agentes policiales actuantes, procediéndose a su detención inmediata.

Médico se adelantó y fue a dar su versión

Luego de haber cometido el supuesto hecho, según la magistrada Sierra Difó, el doctor Wilber Polanco Sanz intentó adelantarse a los acontecimientos presentándose en la fiscalía de Las Guáranas, alegando que la joven lo estaba difamando. No obstante, la denuncia formal y luego la intervención policial derivaron en su arresto bajo cargos de agresión sexual, según reportaron los medios de la zona.

Intentó silenciar versión

Según narró la víctima, que reside en el municipio de Pimental, el referido galeno trató de silenciarla, destacando que este la habría amenazado con denunciarla ante las autoridades de Migración si esta llevaba a cabo su denuncia.

Sin embargo, y a pesar de las amenazas, la joven decidió presentar querella formal. “Yo quiero que él pague por lo que me hizo, porque un doctor no puede hacerle eso a una gente que viene a buscar salud”, expresó con lágrimas en los ojos la joven denunciante.

Otras acusaciones anteriores

Supuestamente, y previo a este suceso, contra el mismo médico se habrían presentado otras cinco acusaciones similares de pacientes que buscaban consultas de este tipo.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, el cual trabaja en el fortalecimiento del expediente con el testimonio directo de la víctima y las evidencias físicas recolectadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).