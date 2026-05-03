Arrestan en Puerto Rico a "Los Mellos", implicados en robo a joyería Popi Oro, confirma la Policía

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Dos hombres conocidos como “Los Mellos”, señalados como implicados en el asalto a la joyería Popi Oro, en Cristo Rey, fueron arrestados en Puerto Rico, según confirmó al periódico HOY el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Consultado por este medio, Pesqueira respondió únicamente con un “síííí” al ser cuestionado sobre la detención de ambos, sin ofrecer mayores detalles sobre el operativo o el proceso de extradición.

Más temprano, el vocero había indicado a una periodista de HOY que este domingo se ofrecería información adicional sobre el caso.

Entre los prófugos por el asalto figuraban Wilmer Rafael Solano García, conocido como “El Mello Sangriento”, y Wilner Rafael Solano García, alias “El Mello Loco”, a quienes la Policía había definido como “altamente peligrosos” y presuntamente armados.

Sobre el caso Popi Oro

El pasado 7 de marzo de 2026, varios hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto irrumpieron en la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con los reportes, los asaltantes realizaron disparos, rompieron cristales y habrían sustraído prendas valoradas en más de RD$50 millones.