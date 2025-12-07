Arrestan a Santiago Hazim, exdirector de Senasa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El abogado Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazín, informó la noche dele sábado que su cliente fue arrestado y que en las próximas 48 horas se conocerá la medida de coerción.

Valerio explicó que, hasta que el Ministerio Público presente formalmente la solicitud de coerción, la defensa no fijará una posición definitiva.

“Vamos a esperar ahora la medida de coerción, que será depositada dentro de 48 horas. En ese momento vamos a poder fijar una posición”, afirmó el jurista.

El abogado agregó que Hazín fue previamente entrevistado por unas cinco horas por las autoridades y que la defensa ha reiterado en todo momento la disposición del exfuncionario de colaborar con el proceso judicial.

“Mi cliente ha estado siempre en disposición de la justicia”, sostuvo.