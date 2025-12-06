Arrestan siete agentes penitenciarios por fuga de “Buda” en Moca; continúa persecución del prófugo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público y la Policía Nacional arrestaron a siete agentes de vigilancia penitenciaria (VTP) acusados de planificar y ejecutar la fuga de Beilin Antonio de Peña, alias el Buda, desde el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca.

Los detenidos son Oscar Luis Andrés (33), Alexander Ogando Cuevas (31, supervisor), Juan Pablo de Jesús Encarnación (30), Francis Alberto Soto Agramonte (31), Wilferson Aybar Acevedo (23), Jonthanael de los Santos Rodríguez (28) y Sabala Rosario Valdez (35). El Ministerio Público los presentará ante un tribunal por asociación de malhechores, obstrucción de la justicia y violación de los artículos 265, 266, 237 y 238 del Código Penal dominicano, en perjuicio de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y del Estado.

El prófugo De Peña, quien cumplía prisión preventiva por matar a Raymond Emilio Castillo y herir de bala a Shakira Naomi Lorenzo el pasado 21 de julio, escapó la madrugada del 21 de noviembre de 2025. La investigación incluyó allanamientos en Moca y la incautación de una yipeta Hyundai Santa Fe vinculada al supervisor Ogando Cuevas. En los operativos se ocuparon armas, equipos electrónicos, dinero en efectivo, documentos oficiales y vehículos.

Aunque el caso contra los agentes ha sido esclarecido, la Policía Nacional mantiene activa la persecución de el Buda, quien había sido apresado en septiembre en el Aeropuerto de Punta Cana cuando intentaba salir del país. Su historial incluye violaciones a los artículos 2, 295, 296, 302 y 304 del Código Penal y a la Ley 631-16 sobre armas y municiones.