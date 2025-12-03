Arturo del Villar es juramentado rector de Intec por tres años

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

Al tomar juramento como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), por un periodo de tres años (2025-2028), Arturo del Villar destacó la importancia de la Inteligencia Artificial (IA), calificándola como “una fuerza transformadora equiparable a la electricidad o la imprenta”, por lo que anunció la creación del Centro de Inteligencia Artificial de Intec (CIA-Intec), que funcionará como “el cerebro de nuestra transformación” e impulsará soluciones para sectores como salud, agricultura, energía y transporte.

Durante su discurso, el profesional de la ingeniería industrial expuso las líneas estratégicas que guiarán su mandato. En ese contexto citó: la “Revolución en el Aprendizaje”, al impulsar la transición hacia un modelo activo, basado en retos y orientado a la formación de criterio; “Intec 5.0 – Campus Aumentado”, a través del uso intensivo de analítica para personalizar la experiencia estudiantil y anticipar riesgos, y la “sostenibilidad y libertad”, con el objetivo de crear un Fondo Patrimonial Intec 2030, que permitirá fortalecer becas y asegurar el crecimiento institucional.

Del Villar, quien se desempeñaba como vicerrector académico del centro de altos estudios, es el primer egresado del nivel de grado de Intec en ocupar la posición de rector.

“El Intec me formó. Y hoy, con una gratitud que me desborda, asumo la rectoría no como un título, sino como una ofrenda que pretende retribuir todo lo recibido por esta institución que es parte fundamental de mi proyecto de vida”, dijo.

El nuevo rector rindió homenaje a su antecesor Julio Sánchez Maríñez, fallecido en mayo de este año, al anunciar que propondrá la creación del Centro de Innovación y Desarrollo “Dr. Julio Sánchez Maríñez”, un espacio de vinculación entre academia e industria que honre su visión de manera permanente.

La juramentación fue presidida por Rosalina Perdomo, presidenta de la Junta de Regentes del Intec; y por Alliet Ortega, vicerrectora de Administración y Finanzas y rectora interina.