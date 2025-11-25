Arzobispo llama fortalecer familia y recuperar espacios

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, llamó a fortalecer la familia desde todos los ámbitos de la vida nacional, la Iglesia, el Gobierno y la sociedad y también exhortó a recuperar los espacios de diálogo y convivencia en los hogares.

“La familia debe ser preservada para el bien de toda la nación. Las familias necesitan que Cristo reine en sus hogares”, dijo.

Asimismo, destacó la importancia de promover ambientes donde la oración, el respeto y la resolución pacífica de conflictos sean parte del día a día en la sociedad dominicana.

Monseñor habló en la homilía de la eucaristía desde el Parque Central de Santiago, por la celebración de la jornada “Un Paso por mi Familia”, donde asistieron la vicepresidenta Raquel Peña, el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora Rosa Santos y el senador Daniel Rivera, entre otros.

La actividad fue realizada por la Iglesia Católica el fin de semana para fortalecer los hogares dominicanos a través de la integración familiar y la vivencia de los valores cristianos.

Para la vicemandataria, la actividad “es un llamado a la unión de la familia y una invitación a mantener la fe como guía de nuestros hogares, para que Jesucristo sea centro y compañía constante de todas las familias dominicanas”.

“Un Paso por mi Familia” nació en 2012 y, desde entonces, se ha consolidado como una tradición multitudinaria que reúne a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y miles de fieles que marchan con banderolas y signos de testimonio a favor de la familia dominicana.

El recorrido es organizado por la Vicaría Episcopal de Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo y Santiago y forma parte de las actividades del mes de la familia.