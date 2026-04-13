Arzobispo Morel critica tragedia Jet Set; pide ayudar inundados

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, volvió a lamentar ayer la magnitud de la tragedia que ocasionó en el país el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que dejó a 236 personas fallecidas, en la dolorosa noche del 8 de abril del 2025.

Oró por justicia, porque toda la verdad salga a flote y por el consuelo a las familias.

Asimismo, clamó por ayuda para las personas y las familias afectadas por las lluvias durante esta semana, para las que solicitó que sean ayudadas.

Al oficiar la misa de la “Octava de Pascua”, ayer, en la Catedral Primada de América, expresó su pesar por el suceso en el centro de diversión de Santo Domingo, que dejó a un grupo numeroso de personas heridas, a muchas familias afectadas, a un grupo de sobrevivientes con serias heridas emocionales.

“Y a un grupo de jovencitos y de jovencitas que cargan con el dolor de la ausencia de papá y de la mamá”, porque sus padres murieron la noche que cayó el techo del centro de diversión, en momentos en los que disfrutaban de una fiesta con el merenguero Rubby Pérez, quien también pereció.

Daños por aguaceros

En cuanto a la vaguada, monseñor Morel Diplán pidió ayuda para las familias afectadas por las lluvias y por las inundaciones ocasionadas por el fenómeno atmosférico que incide en el país.

“Oramos y pedimos por ellos, por cada una de las familias afectadas. Pedimos que la solidaridad se manifieste en el auxilio, en el acompañamiento y en la cercanía de las personas más afectadas”, sostuvo.

Declaró que desde la noche del sábado, algunas zonas del país, especialmente las de la región Norte, son afectadas por el fenómeno meteorológico.

El religioso citó las dificultades de familias que residen en las comunidades de La Vega, Jarabacoa, Constanza, Puerto Plata, Moca y Bonao.