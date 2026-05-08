Arzobispo Morel valora 178 años del Pontificio Seminario

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El arzobispo coadjuntor de Santo Domingo destacó el rol del Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino, fundado para la formación sacerdotal, un día como hoy, a los cuatro años de la declaración de la Independencia dominicana y admitió la carencia de vocación religiosa.

Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán conversa con este diario y aprovecha para exhortar a las familias permitir que sus hijos descubran el llamado el servicio cristiano.

Asimismo, lamentó el fallecimiento del reverendo José Luis Sáez, de origen español, a sus 88 años, de quien afirmó que formó parte de los sacerdotes investigadores de la iglesia dominicana y hasta hace poco, el jesuita y profesor universitario se desempeñaba como encargado del Archivo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, en la Catedral Primada.

Sáez murió este miércoles 6 de mayo y el arzobispo comparte la valoración que hace la Conferencia del Episcopado Dominicano del sacerdote naturalizado dominicano, al afirmar que “su testimonio permanece en la enseñanza y en sus valiosos aportes a la historia de la Iglesia dominicana”.

Los funerales serán realizadas en la mañana de este viernes, en la Casa de Retiros Jesuita de Manresa, San Ignacio de Loyola.

178 años de Santo Tomás de Aquino

El arzobispo Morel Diplàn sostuvo que la calidad de la formación sigue siendo buena, “porque ha habido un empeño, siempre, de una de calidad para nuestros futuros sacerdotes”.

Dijo que el Seminario Santo Tomás de Aquino,antes denominado Seminario Conciliar Santo Tomás de Aquino, nació con la Primera República, y ha formado a la mayor cantidad de sacerdotes que ha tenido el país. “Ha sido una gran escuela de formación filosófica y teológica, gracias a la ayuda de otros sacerdotes, congregaciones religiosas que lo asumieron, como salesianos, jesuitas. Expresó que el Seminario ha ido delineando la formación del clero dominicano, y por el han pasado la gran mayoría de los obispos dominicanos como el actual cardenal Nicolás López Rodríguez, Jesús María de Jesús Moya y él.