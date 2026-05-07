Por asalto a joyería Popi Oro hay cinco presos, "pero se desconoce el paradero de las prendas"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El 7 de marzo, un grupo de antisociales, en medio de un intenso tiroteo irrumpió en la joyería Popi Oro, en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional para ejecutar un asalto donde cargaron con cerca de 7 mil gramos de oro en diferentes tipos de prendas.

Menos de dos meses después, las autoridades ya tenían apresados y con medidas de coerción a cinco señalados de asaltar el establecimiento. Sin embargo, lo robado no ha sido recuperado por los propietarios, todavía.

Así lo manifestó Abraham Corporán Merburnes, dueño de la joyería. Aunque no precisó a cuánto asciende lo sustraído, en principio se dijo que los 6,900 gramos de oro representaban unos 51 millones de pesos.

"Yo estoy tirado al abandono, prácticamente. Ahí están los presos (pero) no me dicen nada del oro. Las esperanzas de ustedes (periodistas, de que yo recupere esas prendas) están agotadas, ¿verdad? Así estoy yo. En verdad fue una suma grande que se me llevaron en oro", aseguró Corporán.

"Hay una parte de ellos (los apresados) que dicen que ellos se repartieron el oro. Entonces, ellos tienen oro", añadió el propietario, quien criticó el accionar de los primeros policías que llegaron a la joyería para dar respuesta al hecho. "Entonces, tampoco me dan respuesta; no veo ningún proceso de investigación interna sobre los policías que llegaron a la escena", aseveró.

El abogado del propietario de la joyería Popi Oro, Randi Banks, denunció que, pese a que ya hay cinco personas señalas por el hecho "se desconoce el paradero de las prendas".

Mi cliente quiere saber dónde está el oro", dijo.

Los apresados son Wilmer Rafael Solano García, conocido como “El Mello Sangriento”, Wilner Rafael Solano García, “El Mello Loco”, Anderson Melo, “Deivi el Sicario” y/o “El Boricua”, y Wilkyn Jonathan Báez de los Santos, “El Mocho”, y Juan Alexander Gálvez Martes, alias “Alex Bronx”.