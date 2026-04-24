Asegura hay abundancia de productos agrícolas

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, aseguró que en el país hay suficientes productos de origen agropecuario para satisfacer la demanda de los consumidores, lo que dijo confirma que el campo no está abandonado y que el presidente Luis Abinader le sigue dando su apoyo económico.

El funcionario respondió de esa manera al expresidente Danilo Medina, quien afirmó la semana pasada que el campo está abandonado, en un conversatorio con representantes de asociaciones de productores y campesinos de varias zonas del país, quienes expusieron la precaria situación del campo y los problemas que enfrentan ante el “abandono” al sector agropecuario por parte del Gobierno.

Espaillat recordó que desde la época del Gobierno que encabezó de 8 años Medina se ha estado informando que el país produce alrededor del 90 % de los productos básicos que consume la población dominicana.

Además, hay que decir que los productores agropecuarios están produciendo comida para los casi 11 millones de dominicanos, los 11 millones de turistas que nos visitan anualmente y para los haitianos que están aquí y muchos de los 11 millones que viven en Haití. Pero aún así, aquí tenemos abundancia de comida.

El ministro de Agricultura afirmó que “el campo está como nunca; hay abundancia de todos los productos, si usted va a Constanza está en lo que respecta a vegetales y a papas totalmente sembrado y en producción”.

Agregó que “inmediatamente se hace una cosecha, se planta la otra detrás, en el mundo arrocero estamos teniendo una tremenda cosecha, ahora que va a arribar un número muy significativo en millones de quintales, además que tenemos un inventario que sobrepasa los 5 millones de quintales en este momento”.

“En lo que respecta a plátanos, hay una abundancia terrible en toda zona del Cibao, en el Sur y en el Noroeste; en cuanto a la producción de pollos y huevos también tenemos muchos para la población y para exportar al Caribe”.

Además, una gran producción de frutas, como mango y aguacate para exportación y consumo local. También hay una gran producción de tabaco, en especial para la fabricación de cigarros, que el país ocupa el primer lugar en exportación de cigarros.

Espaillat precisó que en el país “ahora mismo no hay hay escasez de ningún producto agrícola o pecuario con todo y las vicisitudes que presenta el mundo con el conflicto en Irán”.

Importancia de tierra

El ministro Espaillat recordó que la tierra le provee a las plantas los nutrientes que necesitan para crecer y desarrollarse para dar frutos, con la ayuda del agua y el sol, necesarios para su desarrollo. Dijo que su sugerencia es que “cada vez más cuidemos la tierra, porque es la que nos provee frutos para la vida humana y animal”.

Dijo que la tierra, además de cultivarla, tiene otros usos como el de la construcción de viviendas, locales comerciales, industriales y de recreación.

Expresó que es importante preservar los mejores terrenos para la producción de alimentos, ya que en los últimos años se han estado utilizando tierras de vocación agrícola para edificaciones, principalmente habitacionales o comerciales, principalmente en terrenos ubicados en carreteras importantes.

Sin embargo, consideró que el desarrollo tampoco se puede detener, porque la población sigue creciendo y tiene nuevas necesidades, como la de viviendas.

Dijo que el Ministerio de Medio Ambiente es el que tiene a su cargo la regulación del uso de los terrenos para evitar su depredación.

El ministro de Agricultura también expresó que sigue enfocado en la mecanización de la producción agrícola del país, a fin de sustituir mano de obra, eficiencitizar la producción y bajar costos.

Indicó que cuenta con el apoyo del presidente Abinader, que está consciente de que la agricultura hay que modernizarla.