Sistema eléctrico se restablece al 100% tras falla en subestación, informa ADIE

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) informó que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) opera con total normalidad, luego de la interrupción general del servicio ocurrida este martes por una falla técnica en la subestación San Pedro 1, perteneciente a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

Según el reporte de la entidad, el sistema cuenta actualmente con un abastecimiento del 100% y una disponibilidad de generación superior al 50% por encima de la demanda nacional, lo que garantiza la estabilidad del suministro eléctrico en todo el país.

La ADIE destacó la rápida actuación de las autoridades y la colaboración activa de las empresas generadoras, que se mantuvieron atentas al proceso de corrección desde el momento del evento. La falla provocó una caída en cascada de varias centrales eléctricas, pero el restablecimiento se logró en tiempo récord.

Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la ADIE, reafirmó el compromiso del sector eléctrico con la seguridad operativa, la mejora continua y la estabilidad del suministro. Subrayó que el sistema eléctrico es un pilar esencial para la estabilidad económica y social del país, y que se continuará trabajando en su modernización y resiliencia.

La ADIE indicó que espera el informe técnico definitivo que permita esclarecer las causas exactas del evento. Con base en ese análisis, se impulsarán propuestas conjuntas para fortalecer el desempeño del sistema eléctrico dominicano, en beneficio de los usuarios, la inversión privada y el desarrollo sostenible.