Qué se sabe del asesinato de un hombre a tiros en Manoguayabo

Un hombre fue asesinado de tres disparos presuntamente por un vecino, cuando la madrugada del lunes salía de trabajar como DJ en un billar ubicado en el sector La Venta de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.

La víctima fue identificada por sus familiares como Joel Ramírez, de 43 años, mientras que el presunto agresor es Lenny de Jesús Martínez, alias “La Iguana”.

De acuerdo con el relato de una hermana del fallecido, dentro del establecimiento se produjo un incidente entre varias mujeres y, cuando la víctima se retiraba del lugar por la puerta trasera para dirigirse a su vivienda, “La Iguana” lo agredió primero con una bofetada y luego le disparó, sin mediar palabras.

“El matador tenía diferencia con un esposo de las dos mujeres que estaban en pelea; mi hermano salió del negocio por la parte de atrás y se paró en la puerta. Sin mediar palabras, el asesino lo agredió primero con una galleta; luego le propinó 3 tiros. Supuestamente confundiéndolo con el que tenía la diferencia”, manifestó Yenni Espinosa Ramírez a periodistas del Hoy Digital.

Agregó que tan pronto el vecino cometió el crimen, emprendió la huida.

De igual forma, añadió que su pariente, además de desempeñarse como DJ, trabajaba como motoconcho para llevar el sustento a su familia.

La familia del occiso, quien dejó siete hijos en la orfandad, lo describió como un hombre trabajador y pidió que se haga justicia.