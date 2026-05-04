Asesinato del niño Llenas Aybar: sueños truncados en las aguas del Arroyo Lebrón

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Arroyo Lebrón, cerca de Pedro Brand, ha sido testigo de tragedias que se repiten con frecuencia. Martin Acosta, residente en la zona desde hace 25 años, asegura que “a cada rato sacan un cuerpo de allí”.

Algunos son reclamados por sus familiares, otros simplemente se los lleva la corriente. Su testimonio refleja la crudeza de un espacio marcado por la violencia y el silencio de las aguas.

Arroyo LebrónChaimy Soriano

En este mismo lugar fue hallado el cuerpo sin vida del adolescente José Rafael Llenas Aybar, con 34 puñaladas, un crimen que estremeció a la República Dominicana y que aún hoy permanece en la memoria colectiva.

Así recordaron el asesinato de Llenas AybarFuente externa

El caso, por su brutalidad y por los vínculos sociales de los implicados, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la seguridad ciudadana y en un referente de la violencia juvenil.

El arroyo, con su clima húmedo y hostil, ha sido escenario de múltiples tragedias. Su corriente no solo arrastró el cadáver de Llenas Aybar, sino también otros cuerpos en distintos momentos, convirtiéndose en un espacio cargado de misterio y sufrimiento.

Arroyo lebrónChaimy Soriano

La naturaleza agreste del lugar contrasta con la inocencia de las vidas que allí se apagaron.

Arroyo lebrónChaimy Soriano

El asesinato de Llenas Aybar generó debates sobre la psicopatía, la rehabilitación de criminales y la responsabilidad social frente a la violencia. La sociedad dominicana se enfrentó a preguntas incómodas: ¿puede rehabilitarse un psicópata?, ¿qué medidas deben tomarse para prevenir que adolescentes se conviertan en victimarios?

El Arroyo Lebrón guarda entre sus aguas el secreto del dolor de un adolescente con muchos sueños por delante. El espacio se ha convertido en un símbolo de duelo y reflexión, recordando que la violencia deja cicatrices no solo en las familias, sino en toda la nación.