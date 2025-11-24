Asesor de OPS/OMS llama frenar epidemia de los saborizantes

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El asesor regional en Nutrición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de a Organización Mundial de la Salud (OMS), Fabio Da Silva Gómez, afirmó que en República Dominicana la mala alimentación es difundida por el incremento de los productos ultra procesados, que casi no contienen alimentos, porque son mezclas de harina, con azúcar y aceite, saborizantes y colorantes.

Afirmó que esos productos intentan imitar a los alimentos reales.

Dijo que para poder frenar esta epidemia, en los bolsillos y en los sistemas alimentarios se debe tener acciones regulatorias que puedan restringir el acceso físico y la accesibilidad a esos productos y darle más información a la población para que pueda identificar esos productos y consumir otros más saludables.

En ese sentido, destacó que el “etiquetado frontal de advertencia” es un dispositivo o un instrumento de política utilizado y recomendado por la OPS y por la OMS, para que sean colocados en el frente de los envases de los producto procesados y súper procesados. Manifestó que esos etiquetados deben expresarse cuando el producto trae cantidades excesivas de azúcar, grasas, grasas saturadas, grasas trans o sodio.

Instó a reconocer la etiqueta del octógono, color negro, con la descripción de algún producto en exceso.

“Eso facilita que una persona rápidamente pueda identificar que estos productos son excesivos en nutrientes.

Recomendó a las autoridades favorecer más a los alimentos reales para una alimentación saludable y citó: “arroz, frijoles, carnes, pescados, frutas, hortalizas, legumbres. Son parte de nuestra alimentación saludable”.

En entrevista con HOY, durante su participación en el Foro Internacional “Políticas públicas para la prevención y la reducción de sobrepeso y obesidad”, que organizó el Ministerio de Salud Pública, aseguró que los sellos de advertencia funcionan sin necesidad de darle ningún otra información a los consumidores, ya que cuando las personas los leen, dejan de comprar esos productos y pasar a los que no causan daño a su alimentación.

El etiquetado frontal es un indicador importante.