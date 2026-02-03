Asesor de PE dice a Leonel que sus gobiernos no priorizaron el agro

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El asesor Agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, aseguró al expresidente Leonel Fernández que en sus doce años de gobierno, la agricultura no fue prioridad en la agenda de desarrollo del país.

Rivero dijo que, “escuchar ahora un discurso en defensa de la producción nacional, contrasta con la realidad que vivió el campo dominicano durante los años de gobierno de Leonel Fernandez, marcados por un limitado financiamiento oportuno, poca inversión en infraestructura rural y escaso respaldo a la tecnificación agrícola”.

Expresó que en los tres períodos de Gobierno, también se recurrió a importaciones para enfrentar situaciones de escasez, sin que esas medidas estuvieran acompañadas de planes estructurales dirigidos a fortalecer de manera sostenible la producción local.

Recordó que el expresidente Fernández, que hizo de la globalización una bandera discursiva constante, “no promovió las acciones necesarias para que el campo dominicano estuviera preparado ante los desafíos de la apertura de los mercados. Todo lo contrario, los productores son testigos del abandono que sufrimos”.

Los problemas de la agropecuaria nacional no se resuelven únicamente restringiendo o liberando importaciones, sino, desarrollando capacidades productivas internas de manera continua, con políticas públicas estables y de largo plazo. “Esa fue una deuda histórica que arrastró el sector por años”, afirmó Rivero.

El presidente de Aproleche precisó que en las gestiones de Leonel, rubros tradicionales perdieron competitividad, redujo la rentabilidad en distintas cadenas productivas y no impulsó políticas efectivas para garantizar el relevo generacional en el campo.

Indicó que tampoco consolidaron estrategias para reducir la dependencia de insumos importados, una situación que hoy impacta de manera directa los costos de producción y que, a su juicio, debió haberse abordado con mayor visión de futuro.

Rivero manifestó que el debate sobre la situación actual del agro es necesario, pero debe darse con memoria histórica y coherencia.